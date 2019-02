RPA: Uratowano tysiące piskląt flamingów. Groziła im smierć

Z wysuszonych terenów wywieziono około 2000 młodych osobników. Pisklęta zostały pozostawione przez swoich rodziców po znacznym spadku poziomu wody w zaporze Kamfers w pobliżu Kimberley.

Południowoafrykańska Fundacja Ochrony Ptaków (SANCCOB), jedna z organizacji, która zajmują się hodowlą piskląt, zbiera datki na jedzenie dla uratowanych zwierząt. Potrzebni są także wolontariusze, którzy karmią pisklęta.

Katta Ludynia z SANCCOB powiedziała, że około 550 ptaków zostało transportowanych samolotem i samochodem do siedziby fundacji w Kapsztadzie.

- Pisklęta przybyły w bardzo złym stanie, ponieważ wiele z nich było odwodnionych. Część z nich chwilę wcześniej wykluło się z jaj, więc mieliśmy problemy z infekcjami - powiedziała Ludynia.

On #WorldWetlandsDay the rescued #kamfersdam #FlamingoChicks are getting access to water baths to bath & preen and learn to eat & drink to eventually reduce hand-feeds. Daily improvement.