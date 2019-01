Co drugi Brytyjczyk jest zbyt grzeczny, by przerwać randkę

W 2018 roku jeden na czterech Brytyjczyków podczas randki z nieznajomą osobą czuł się zagrożony - wynika z badania przeprowadzonego przez aplikację randkową Plenty of Fish. Jednocześnie 49 proc. osób nie przerywało randki nawet, jeśli nie czuło się na niej dobrze, z grzeczności - czytamy w raporcie zatytułowanym "Safer Dating Report".

W przygotowaniu raportu uczestniczyła ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa, była policjantka działająca pod przykryciem, Danni Brooke.

Jak podkreśla "The Independent" niepokojące jest, że co trzecia osoba spotykająca się na pierwszej randce z nieznajomym, nie informowała przyjaciół ani rodziny, gdzie dokładnie udaje się na randkę.

Co czwarty uczestnik badania przyznał, że nie wie wystarczająco wiele o zasadach bezpiecznego randkowania. Celem raportu - jak mówi rzeczniczka serwisu Plenty of Fish, Shannon Smith, jest "dostarczenie singlom informacji i narzędzi, które umożliwią im bezpieczne randkowanie".

Smith zaznacza, że najlepiej z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa podczas nawiązywania znajomości z nową osobą, radzą sobie najmłodsi, którzy są "cały czas włączeni do sieci" i używają "narzędzi jakie mają do dyspozycji", by zagwarantować sobie maksymalne bezpieczeństwo w czasie randki.

66 proc. uczestników badania w wieku 18-24 lata informuje przyjaciela lub członka rodziny o tym, gdzie udaje się na randkę.

W przypadku osób w wieku 25-34 lata takiej informacji udziela osobie trzeciej tylko 10 proc., a w przypadku osób w wieku 35-44 lata - 11 proc.