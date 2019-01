Apteka wydała zły lek. Doprowadził do śmierci pacjentki?

Rodzina pacjentki chorej na nowotwór kupiła morfinę w dziesięciokrotnie większej dawce, niż przepisanej na recepcie. Był to błąd technik farmacji, która nie miała uprawnień do sprzedaży tego leku - informuje radio TOK FM.

Jak informuje TOK FM, do wydania morfiny doszło 10 listopada ubiegłego roku w jednej z aptek w Jarocinie. Pomyłka wykryta została dopiero trzy dni później, dobę po śmierci pacjentki, przez kierownika apteki. Podjął on decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu pracownic oraz zawieszeniu działalności placówki.

Po dwóch miesiącach od zdarzenia, dziennikarze TOK FM dotarli do rodziny zmarłej kobiety. Twierdzą oni, że nikt nie powiadomił ich o fatalnej pomyłce. Bliscy kobiety przez cały czas byli przekonani, że to wynik jej postępującej choroby. - Była sobota, kiedy leki wykupiliśmy, wzięła dawkę wieczorem. Następnego dnia mama gorzej się poczuła, ale jeszcze te leki wzięła. W południe już nastąpił brak kontaktu. W sumie już rano trochę pojawiały się zaniki: co to za dzień, co to za godzina? Po południu pojechaliśmy na pogotowie, bo mama nie jadła, nie piła, odmówiła zażycia leków. Tak to się skończyło. Dostała kroplówkę, następnego dnia zmarła - powiedziała córka pacjentki.

Jak ustaliło TOK FM, kierownik apteki, w dniu wykrycia błędu, miała pytać sąsiadów kobiety o jej stan zdrowia. Rodzina kobiety twierdzi natomiast, że farmaceutka przyszła do nich już po zwolnieniu z pracy i kilka dni po pogrzebie chorej. Twierdziła, że na recepcie pomylono numer PESEL. Zabrała lek do utylizacji, tłumacząc to jego silnym działaniem i obecnością dzieci w domu.

Właściciel apteki poinformował o ssprawie Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. W listopadzie skierowana została do prokuratury. Dziennikarze TOK FM skontaktowali się z nią 7 stycznia. Policja wszczęła dochodzenie dopiero po telefonie ze strony mediów.