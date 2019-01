Sondaż: W jakim stopniu ograniczać handel w niedziele

W ile niedziel w miesiącu powinien być dopuszczony handel? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele, która weszła w życie i obowiązuje od 1 marca 2018 roku w 2019 roku zakupy będą możliwe tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku zakupów w niedzielę nie zrobimy.

Wyborcy chcą, by sklepy były otwarte w niedziele – wynika tymczasem z opinii przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych do projektu ograniczającego handel jeszcze bardziej.

Największa grupa respondentów (41 proc.) uważa, że handel powinien być dopuszczony we wszystkie niedziele. Prawie co czwarty (22 proc.) jest jednak zdania, że handel powinien być zakazany we wszystkie niedziele. Co piąty (20 proc.) wskazuje na dopuszczanie handlu w dwie niedzielę w miesiącu, a 9 proc. - w jedną niedzielę w miesiącu.

- Zniesienia zakazu handlu i możliwości zakupu w każdą niedzielę częściej chcą mężczyźni (46 proc.), osoby o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (63 proc.), dochodzie netto powyżej 5000 zł (44 proc.) oraz badani z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (47 proc.). Z zakazem handlu w niedzielę częściej zgadzają się kobiety (26 proc.) oraz badani w wieku 25-34 lata (28 proc.). Tego zdania są też częściej osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym (34 proc.), dochodzie netto poniżej 1000 zł (29 proc.) oraz mieszkańcy wsi (25 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.