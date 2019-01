USA: Boso na wiadukcie. Kierująca autobusem uratowała dziecko

Kobieta, która kierowała autobusem, zauważyła, że po wiadukcie autostrady chodzi bose dziecko. Zatrzymała pojazd i przekazała niemowlę policji.

Jak informuje zarządca transportu z Milwaukee, uratowane dziecko ma mniej niż rok. Gdy samotnie chodził po wiadukcie, miał na sobie tylko pieluszkę i jednoczęściowa piżamę.

Chłopca zauważono 22 grudnia, w tym czasie temperatura na zewnątrz była bardzo niska. Irena Ivic postanowiła natychmiast zatrzymać autobus.

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak podbiega do chłopca i zabiera go do autobusu. Gdy razem z pasażerami czeka na służby ratunkowe, jedna z kobiet podaje jej swoją kurtkę, by mogła nią okryć dziecko.

Służby poinformowały, że dziecko było wychłodzone i przestraszone, ale jego stan był dobry. Niemowlę zostało pozostawione poza domem przez matkę, która ma problemy psychiczne.