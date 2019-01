Córka bossa mafii założyła restaurację Corleone

Lucia Riina otworzyła właśnie restaurację w stolicy Francji. Znajduje się ona przy ulicy Rue Daru i nazywa się „Corleone”. “Odkryj autentyczną kuchnię włosko-sycylijską w eleganckim otoczeniu” - brzmi hasło reklamowe lokalu.

Czytaj także: Zatrzymano "ojca chrzestnego" sycylijskiej mafii

Kobieta nazwała restaurację po rodzinnym mieście swojego ojca. Kojarzy się ona także z wielokrotnie nagradzaną trylogią filmową "Ojciec chrzestny" w reżyserii Francisa Forda Coppoli.

Wiadomość o otwarciu restauracji wywołała we Włoszech krytykę. - To całkowicie nie do przyjęcia - powiedział burmistrz sycylijskiego miasta Corleone Nicolo Nicolosi. - To nie jest w porządku, że członkowie rodziny, którzy zabili wizerunek tego miasta, rodzina, która zabiła kilkudziesięciu Sycylijczyków używa nazwy naszego miasta dla korzyści ekonomicznych i zarabiania pieniędzy - podkreślił.

To nie pierwszy raz, kiedy członkowie rodziny Riiny wykorzystali stary wizerunek Sycylii, jako strategię marketingową. Niecały miesiąc po śmierci Toto Riiny, inna z jego córek, Concetta, próbowała wypromować kawę nazwaną jego imieniem. Stworzyła internetowy sklep z espresso o nazwie "Uncle Toto" i twierdziła, że zbiera pieniądze po tym, jak policja przejęła oszczędności rodziny. Sklep internetowy zniknął wkrótce po ujawnieniu go przez włoskie media.

Toto Riina, ojciec 39-latki, z powodu swojego okrucieństwa, nazywany był „bestią”. W latach 80. i 90. nie tylko zamordował swoich rywali na niespotykaną dotąd skalę, ale kazał zabijać również prokuratorów, dziennikarzy i sędziów, którzy chcieli stanąć mu na drodze. Uważa się, że był odpowiedzialny za śmierć setek ludzi, w tym 13-letniego chłopca, który został porwany i uduszony. Riina zmarł 17 listopada 2017 roku w szpitalu więziennym w Parmie.

