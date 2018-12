Sylwester w Niemczech pod specjalnym nadzorem

Podczas nocy sylwestrowej w niemieckich miastach obowiązywać będą specjalne środki bezpieczeństwa.

Jedno z największych w wydarzeń Niemczech, a zarazem w Europie, odbędzie się w Berlinie pod Bramą Brandenburską. Jak informuje Polskie Radio, już od kilku dni trwają przygotowania, aby impreza przebiegła bezpiecznie.

Ulica 17 Czerwca w centrum Berlina, gdzie odbędzie się berliński Sylwester od kilku dni jest zamknięta dla ruchu. Wokół miejsca, gdzie przebywać będą uczestnicy zabawy ustawiono betonowe bloki ochronne. Policja dokładnie sprawdzi wszystkich wchodzących do strefy, gdzie obowiązuje zakaz wnoszenia toreb i plecaków większych niż pięćdziesiąt na pięćdziesiąt centymetrów. Nie wolno wnosić także materiałów pirotechnicznych, szklanych naczyń ani twardych przedmiotów. Jak ostrzega policja, uczestnicy zabawy sylwestrowej powinni uważać na złodziei kieszonkowych, dla których jest to doskonały okres do dokonywania przestępstw.

Jak pisze Polskie Radio, organizatorzy przewidują, że w tegorocznej imprezie w Berlinie weźmie udział ponad milion osób. Policja zapewnia, że tegoroczny Sylwester będzie bezpieczny.