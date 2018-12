USA: Zmarł najstarszy weteran II wojny światowej. Miał 112 lat

Wczoraj zmarł najstarszy mężczyzna w Stanach Zjednoczonych. Richard Overton miał 112 lat. Był weteranem II wojny światowej.

11 maja przyszłego roku Richard Overton skończyłby 113 lat. Mężczyzna trafił ostatnio do szpitala z powodu zapalenia płuc.

Overton w 1942 roku zgłosił się do armii. Służył w 188 Batalionie Inżynierów Lotnictwa, który służył na różnych wyspach na Pacyfiku.

- Był w Pearl Harbor, gdy pancerniki się jeszcze tliły, był na Okinawie, był na Iwo Jimie, skąd wydostał się dzięki łasce Boże - mówił były prezydent Barack Obama, gdy wręczał mu odznaczenie w 2013 roku.

W rozmowie z CNN Overton mówił, że nie lubi wspominać wojny. Starał się wymazać z pamięci wydarzenia z tamtych lat.

Swoje długie życie zawdzięczał Bogu. Przyznał, że dolewa sobie whiskey do kawy. Przyznał, że lubi palić cygara, ale dymem się nie zaciągał.

W 2015 roku powstał krótkometrażowy film dokumentalny "Pan Overton". 109-letni wówczas weteran mówił, że co wieczór je lody, bo to go uszczęśliwia.

Władze Austin w Teksasie, gdzie od wielu lat mieszkał Overton, powiedział, że był on "amerykańską ikoną i legendą Teksasu".