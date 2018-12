Pożar w zoo. Trwają poszukiwania zwierząt

Personel Chester Zoo w Wielkiej Brytanii próbuje zlokalizować zwierzęta, które uciekły podczas pożaru.

Ogień pojawił się w hali "Monsoon Forest". Pracownikom ogrodu zoologicznego udało się odnaleźć wszystkie ssaki, jednak nadal trwają poszukiwania innych zwierząt, m.in. ptaków.

W związku pożarem pomocy potrzebowała jedna osoba, która nawdychała się dymu. Przedstawiciele służb nie informowała o większej liczbie rannych.

Do pożaru doszło wczoraj koło południa.

Zagrożone wyginięciem orangutany sumatrzańskie i inne ssaki trafiły pod opiekę naszych specjalistów i weterynarzy - poinformowali pracownicy zoo.

- Ciężko pracujemy nad tym, by inne gatunki przenieść w bezpieczne miejsce. Biorąc pod uwagę, że jest to największy brytyjski ogród zoologiczny, może to zająć trochę czasu. Będziemy nad tym intensywnie pracować w najbliższych dniach i tygodniach - dodano.