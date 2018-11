Pantera zginęła, bo pracownik zoo się pomylił

W wyniku pomyłki jednego z pracowników ogrodu zoologicznego w hrabstwie West Midlands w środkowo-zachodniej Anglii, z wybiegu uciekła pantera śnieżna. Zwierzę zostało zastrzelone, a zoo oświadczyło, że nie było „innej możliwości”.

Ośmioletnie zwierzę zostało zabite 23 października po tym, jak zoo w hrabstwie West Midlands uznało, że „nie miało innego wyjścia, ze względu na bezpieczeństwo publiczne”.

Pantera Margaash uciekła ze swojego wybiegu, gdyż jej opiekun popełnił błąd i zostawił otwarte ogrodzenie.

Wszystkie zaangażowane w incydent osoby zostały dyscyplinarnie zwolnione.

Śmierć pantery śnieżnej skłoniła ogród zoologiczny do przeprowadzenia przeglądu wszystkich zabezpieczeń w placówce.

- To był niesamowicie smutny incydent, a nasi pracownicy są ze zrozumiałych względów załamani. Eutanazja jest i zawsze będzie ostatecznością. Wysiłki mające na celu przekonanie Margaash, by wróciła do ??ogrodzenia, zawiodły, a ponieważ zwierzę zbliżało się do okolicznych lasów i zaczęło robić się ciemno, weterynarz nie wierzył, że zastrzyk ze środkiem uspokajającym będzie bezpieczną opcją - powiedział dyrektor zoo, Derek Grove. - Bezpieczeństwo społeczeństwa ma zawsze ogromne znaczenie, a nasi pracownicy są bardzo doświadczeni i świetnie wyszkoleni - zaznaczył.

Szacuje się, że na wolności żyje jedynie 4,5 tys. - 7 tys. panter śnieżnych. 200 znajduje się w ogrodach zoologicznych. Główne zagrożenia stanowi dla nich rozproszenie populacji, lokalny handel futrami tych zwierząt oraz wykorzystywanie ich kości w chińskiej medycynie. Gatunek ten znajduje się na liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Chroni go także Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). W Biszkeku w sierpniu 2017 roku odbyło się międzynarodowe forum poświęcone ochronie panter śnieżnych , w którym wzięło udział 10 państw. Jego celem było ustalenie wspólnego planu działania mającego na celu ochronę dwudziestu siedlisk naturalnych do 2020 roku.