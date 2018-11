Hitler przytulający małą Żydówkę. Niezwykłe zdjęcie Führera

Jak informuje RMF FM, czarno-biała fotografia wykonana została przez Heinricha Hoffmanna w 1933 roku. Miała służyć jako materiał propagandowy.

Zdjęcie, na którym znajduje się 6-letnia Rosa Bernile Nienau i Adolf Hitler zostało zrobione 20 kwietnia 1933 roku, w Berghof, w którym Hitler miał swoją rezydencję. Był to dzień 44. urodzin Führera.

Jak podaje RMF FM, babcia sfotografowanej Rosy była Żydówką, a sam Hitler, zdaniem historyków, zdawał sobie z tego sprawę.

Rosę nazwano "Dzieckiem Führera”. Adolf Hitler bardzo lubił dziewczynkę, o czym świadczyć ma jego odręczna notatka na fotografii. ”Kochana Rosa Nienau i Adolf Hitler, Monachium” - napisał. Sama Rosa ozdobiła zdjęcie rysunkami kwiatów.

Jak informuje "Washington Post", Rosa pisała potem listy do "wujka Hitlera” i miała się z nim kilka razy spotkać. W roku 1938 roku jej rodzinie zakazano utrzymywania kontaktów z wyższymi urzędnikami nazistowskich Niemiec. Hitler miał być z tego powodu smutny.

Rosa Bernile Nienau w 1943 roku zmarła na polio - podaje RMF FM.

