Zanieczyszczenie powietrza zabija 4 miliony ludzi

Według WHO zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad cztery miliony zgonów rocznie. Szczególnie narażone są dzieci. Zanieczyszczenie zmniejsza ich objętość płuc, narażając na ryzyko zaburzeń oddychania przez całe życie.

Rozwój świata zmierza w kierunku rozbudowy miast. Tereny wiejskie pustoszeją na rzecz tworzenia megametropolii. Te wielkie skupiska dają wiele możliwości, ale nie są najzdrowszym miejscem do życia. Naukowcy z Queen Mary University of London, King's College London i Uniwersytetu w Edynburgu odkryli, że zanieczyszczenie powietrza ogranicza rozwój płuc u dzieci. Badania opublikowane w The Lancet pokazują, że podczas gdy środki kontroli zanieczyszczenia powietrza w Londynie poprawiły jakość powietrza, nadal wymagają one znacznego wzmocnienia w celu ochrony zdrowia dzieci.

Miasta stosują wiele rozwiązań aby poprawić jakość powietrza. Jednym z nich jest wprowadzanie stref niskiej emisji spalin, gdzie ograniczony jest ruch pojazdów, ale nie jest to skuteczny sposób, który wywierałby duży wpływ. To nowe badanie przeprowadzono w londyńskiej Strefie Niskiej Emisji. Niestety, pokazuje ono, że wprowadzone rozwiązania są zbyt mało restrykcyjne i mimo poprawy jakości powietrza, problemy płucne utrzymują się.

„Pomimo poprawy jakości powietrza w Londynie, zanieczyszczenie powietrza, zdominowane przez olej napędowy spalany w miastach, szkodzi rozwojowi płuc dzieci, narażając je na choroby płuc w dorosłym życiu i wczesną śmierć”. - powiedział profesor Chris Griffiths z Queen Mary University.

Badanie to trwało 5 lat i monitorowało ponad 2 164 dzieci w wieku 8-9 lat z miejsc w Londynie, które nie spełniają obecnych przepisów UE dotyczących emisji dwutlenku azotu. Naukowcy chcieli sprawdzić, w jaki sposób wprowadzenie londyńskiej Strefy Niskiej Emisji wpłynęło na zdrowie dzieci. Wyniki są raczej niepokojące. Naukowcy odkryli, że zanieczyszczone powietrze może spowodować, że dzieci będą miały małe płuca. Przyczyną jest najprawdopodobniej zanieczyszczenie powietrza przez silniki wysokoprężne, co wiąże się z wysoką emisją dwutlenku azotu. Chociaż nowe metody obniżania emisji i poprawy jakości powietrza zdawały się mieć wpływ na jego czystość, odsetek dzieci z małymi płucami lub objawami astmy pozostał taki sam.

Zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną globalnej śmiertelności, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że ponad cztery miliony zgonów rocznie spowodowanych jest zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego. Dzieci są szczególnie wrażliwe i narażone na ryzyko długotrwałych zaburzeń oddychania, ataków astmy, infekcji klatki piersiowej oraz wcześniejszej śmierci.