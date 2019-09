Sondaż: Polacy chcą debaty Kidawy-Błońskiej z Kaczyńskim lub Morawieckim

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy więc, czy - ich zdaniem - "przed wyborami powinno dojść do debaty z udziałem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Jarosława Kaczyńskiego lub Mateusza Morawieckiego?".

Takiej debaty chciałoby 57,5 proc. ankietowanych. 14 proc. uważa, że taka debata nie jest potrzebna, a 28,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Mężczyźni (17%) są częściej przeciwni debacie, niż kobiety (12%). Takiemu rozwiązaniu przeciwne są częściej osoby w wieku do 24 lat (blisko co piąty z nich) niż starsze grupy wiekowe. Biorąc pod uwagę wykształcenie najmniej przychylni debacie są absolwenci szkół zawodowych (co drugi z nich jest za tym pomysłem), a najbardziej popierają to osoby z wykształceniem wyższym (63%). Największy odsetek osób uważających, że debata powinna się odbyć znajduje się wśród zarabiających powyżej 5000 zł netto (66%) oraz wśród mieszkańców miast wielkości od 100 do 199 tys. mieszkańców (67%) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.