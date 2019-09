Sondaż: O czym w kampanii wyborczej mówi się za mało?

W związku ze zbliżającymi się wyborami zapytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl jakie tematy - ich zdaniem - są zbyt rzadko poruszane w kampanii wyborczej. Na enumeratywnej liście takich tematów znalazły się: Bezpieczeństwo i obronność, edukacja, gospodarka, polityka zagraniczna, służba zdrowia, stosunek do Kościoła i system emerytalny.

Na pytanie "o jakiej kwestii mówi się za mało w trwającej właśnie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu?" (można było wybrać tylko jedną odpowiedź) najwięcej osób - 33,1 proc. - odpowiedziało, że taką kwestią jest służba zdrowia.

11,7 proc. respondentów wskazało, że w kampanii za mało mówi się o systemie emerytalnym.

Zdaniem 11 proc. w kampanii wyborczej za mało mówi się o stosunku państwa do Kościoła.

10,9 proc. respondentów w kampanii brakuje tematów związanych z gospodarką.

9 proc. wskazuje, że w kampanii więcej powinno mówić się o edukacji.

Z kolei zdaniem 5,6 proc. w czasie kampanii zbyt rzadko pojawia się tematyka związana z bezpieczeństwem i obronnością, a zdaniem 4,1 proc. - z polityką zagraniczną.

14,7 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Kobiety (38%) częściej niż mężczyźni (28%) zwracały uwagę na niedostateczną obecność kwestii dotyczących służby zdrowia. Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali gospodarkę, politykę zagraniczną i stosunek do Kościoła. Służba zdrowia jako temat, o którym mówi się za mało była wskazywana częściej przez osoby w wieku 35 – 49 lat (36%) oraz powyżej 50 roku życia (35%) niż młodszych. Służbę zdrowia jako temat, o którym zbyt mało mówi się w trwającej kampanii najczęściej wskazywały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (36%), zarabiające od 1000 do 2000 zł (37%) oraz mieszkańcy miast wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców (37%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.