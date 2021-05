Ziobro: Pieniądze z UE należą się Polsce jak psu zupa

Mówiąc o funduszach europejskich, Ziobro podkreślał, że sprzeciw wobec zasad, jakie rządzą Funduszem Odbudowy nie oznaczają sprzeciwu wobec unijnych pieniędzy. Należą się one bowiem Polsce "jak psu zupa" - stwierdził minister.

Tłumaczył, że Polska otworzyła swój 40-milionowy rynek, a "oni daję nam dopłaty" - jak mówił.

- Kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, zawarliśmy traktat, w którym my otworzyliśmy nasz 40-milionowy rynek, a oni dają nam dopłaty, by wyrównać szanse i by te bogate kraje zwróciły to, co zyskają przez dywidendy wyciągane z takiego kraju jak Polska. 100 mld euro wyciągnęli przez ostatnie kilka lat - uważa lider Solidarnej Polski.

Polityk uważa, że "byłoby jeszcze gorzej", gdyby Solidarna Polska wyszła z rządu, godząc się tym samym na przejecie władzy "przez środowiska zapatrzone w Brukselę". - Powiedzieliśmy naszym wyborcom: wartości, które wam obiecaliśmy będziemy nadal przestrzegać, ale będziemy dalej wspierać ten rząd, bo nie ma lepszego - mówił Ziobro.

Gość Polsat News skomentował także wyniki sondażu, w którym w przypadku samodzielnego startu Solidarnej Polski w wyborach parlamentarnych poparłoby jedynie 1,1 proc. pytanych.

Ziobro nie przywiązuje wagi do takich badań: - Jestem w polityce niemal 20 lat. Sondaże nieraz dawały mi nawet zero procent poparcia, a jestem dziś ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym - mówił, dodając, że kierunków polskiej polityki "na szczęście nie wyznaczają sondaże".