Cymański: Z ciężkim sercem przeciw Funduszowi Odbudowy

- Nie lekką ręką, ale z ciężkim sercem przychodzi nam tak głosować. My, jako Solidarna Polska, obawiamy się, że grozi nam ogromne ryzyko konsekwencji związanych z przyjętymi zobowiązaniami - wyjaśnił dodając, że konsekwencje mogą przewyższyć zyski ze środków, które Polska miałaby otrzymać z UE.

Cymański wyraził obawę, że "pieniądze z UE będą uzależniane" od widzimisię urzędników unijnych.

- Polska potrzebuje jak tlenu, jak wody środków finansowych - stwierdził jednocześnie Cymański.

Poseł Solidarnej Polski stwierdził też, że Polska "absolutnie nie powinna" występować z UE.

- Jesteśmy przeciwko dyktatowi i przeciwko warunkom na jakich przyjęliśmy zobowiązania. Obawiam się, że mamy rację - podkreślił.

- Koalicja i to co nas łączy, jest większe niż ten potężny spór - mówił jednocześnie Cymański przekonując, że z powodu sporu o Fundusz Odbudowy nie powinno dojść do rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- Nie przekracza to mojej wyobraźni - tak z kolei poseł Solidarnej Polski odpowiedział na pytanie czy wyobraża sobie, że Solidarna Polska znajdzie się przed kolejnymi wyborami na listach innych niż listy Zjednoczonej Prawicy. Jednocześnie wykluczył, by on sam mógł startować w wyborach z listy z politykami Konfederacji, którym zarzucił "skrajny liberalizm".