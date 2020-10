Patryk Jaki: Umowa koalicyjna pozostanie tajna

- Było twarde ustalenie, że ta umowa pozostanie tajna, mamy do tego prawo - powiedział Jaki. - Jest zapis mówiący o tym, że obowiązujący jest aktualny program z 2014, 2015 roku, na który wszyscy wspólnie się zgodziliśmy. Jest mowa o tym, że trzeba będzie pracować nad nowymi elementami programowymi, i ta praca się wkrótce odbędzie, ale do tej pory obowiązuje nas dokument, który jest jasny, jawny, każdy może do niego zajrzeć - kontynuował.

Były wiceminister sprawiedliwości mówił również o podejściu rządu PiS do mniejszości seksualnych.

- Jeżeli pokazuje się zdjęcie, gdzie osoby prawie nagie chodzą wśród dzieci przebrane za psy, w sposób ordynarny, wulgarny i nie można powiedzieć, że to nie jest normalne, to ja się na to nie zgadzam. Jeżeli dla was to jest normalne, to proszę bardzo. Ja się na to nie zgadzam i nie życzę sobie, żeby naszym dzieciom pokazywać tego typu obrazki - mówił Jaki.