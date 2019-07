Włodzimierz Czarzasty: Będziemy tam, gdzie będą ludzi bili po mordach

- Jak związki partnerskie w Białymstoku dostają po twarzy, są bite, kopane, to trzeba je bronić - powiedział w Polsat News. - Albo się ma program i go realizuje, albo się mówi tak: "związki partnerskie ok, ale jeśli się im dzieje coś złego, to nas tam nie ma" - dodał odnosząc się do Platformy Obywatelskiej.

Czarzasty był dopytywany, kim dla niego jest Grzegorz Schetyna. - Jest sojusznikiem w walce o demokratyczną Polskę oraz osobą, która razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozbiła świetny projekt o nazwie Koalicja Europejska - odpowiedział.