SLD chętnie wejdzie w koalicję. Szuka partnerów

Negocjacje mają się odbywać zarówno z ugrupowaniami lewicowymi, jak i z PO, Nowoczesną i PSL.

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty napisał na Twitterze, że Sojusz nie podjął jeszcze żadnej decyzji.

O tym, z kim w ewentualnej koalicji SLD wystartuje do wyborów europejskich, zdecyduje krajowa konwencja.

O tym z kolei, jaką koalicję zawrzeć można do wyborów parlamentarnych, decyzję podejmą członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powszechnym głosowaniu.

Tej decyzji jeszcze nie ma. Mandat do rozmów jest zarówno z ugrupowaniami lewicowymi, jak i resztą opozycji demokratycznej. O tym, z kim Sojusz wystartuje do #PE, zadecyduje konwencja krajowa, a z kim do parlamentu - wszyscy członkowie partii w powszechnym głosowaniu.