Kozubal: Nastał czas rozliczeń za obietnice wyborcze szefa MON

Ostatnia obietnica kampanii związana była z podwyżkami dla żołnierzy. Za tym poszły już konkretne decyzje. Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Nowej Dębie podpisał rozporządzenie, dzięki któremu mnożnik tzw. kwoty bazowej wzrósł z poziomu 3,63 do 3,81. Od przyszłego roku średnie wynagrodzenie wojskowych, wraz z dodatkami zwiększy się o 576 zł. Żołnierz zawodowy będzie zarabiał średnio 6153 zł, do tej pory było to 5529 zł.

