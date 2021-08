BBN: Trwa wojna informacyjna

„Wojsko Polskie już po raz kolejny wspiera Straż Graniczną w sytuacji, w której istnieje taka potrzeba, zgodnie z ustawą o Straży Granicznej. Decyzja MON kierująca żołnierzy SZ RP do pomocy Straży Granicznej jest objęta klauzulą niejawności" – odpowiedział nam Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego MON na pytanie o podstawę prawną i powody wysłania wojska do wsparcia pograniczników. – Nie tak dawno, bo tuż po wybuchu pandemii, nasi żołnierze wraz z pogranicznikami strzegli granic kraju. Obecne wspólne patrole nie są więc precedensem – dodają pracownicy resortu obrony.

O uszczelnianiu granicy – co dzisiaj obserwujemy – i układaniu przez wojsko zasieków poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Z kolei wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz ujawnił na portalu społecznościowym, że odbywa się to już od miesiąca. Ułożono na razie ponad 100 km concertiny, czyli drutów z żyletkami, w planach jest ułożenie jeszcze 50 km zasieków – poinformowało MON. Do wzmocnienia granicy skierowano kilkuset żołnierzy.