Policjant służy na papierze

Policja powinna obsadzić etaty, bo dostaje na nie rządowe środki. Pod koniec roku niewykorzystanych pieniędzy nie zwraca do budżetu, tylko rozdysponowuje na pilne potrzeby – obecnie na nagrody i uposażenia dla funkcjonariuszy, którzy pracują, zwłaszcza w garnizonach „za kolegów". W kryzysowych czasach PO–PSL finansowała także ze środków na etaty paliwo do radiowozów czy zakup pomocy biurowych. Dziś rząd PiS nie szczędzi pieniędzy ani na podwyżki, ani na modernizację służby. Na Program Modernizacji Policji przeznaczono ponad 6 mld zł, z czego ponad 1 mld zł wydany zostanie w 2019 r. Dlaczego więc utrzymuje stan zatrudnienia na papierze?

Fikcja z wakatami trwa od lat i nie zmieniła się po zmianie rządu. W 2015 r. ówczesny poseł Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych (PiS) twierdził, że to szkodliwy proceder. Dziś odpowiada za policję. – Minister Zieliński mówi „nie wyolbrzymiajmy sprawy", a w stołecznym garnizonie mamy obecnie 11 proc. wakatów. Dotarła do mnie informacja, że inne garnizony muszą oddelegowywać młodych policjantów na staż w Warszawie. To dramat. Zamiast uczciwego postawienia sprawy próbuje się rozmyć temat propagandowymi hasłami, takimi jak odtworzenie zlikwidowanych komisariatów. Problem w tym, że pełnią one głównie funkcje administracyjne – wytyka poseł Marek Wójcik (PO).