Proobronni walczą z wirusem

- Od początku pandemii w Polsce proobronni włączają się w różne działania pomocowe. Szyją maseczki, drukują przyłbice, pomagają w szpitalach, oddają krew czy dostarczają zakupy, posiłki. Gotowość do wsparcia zadeklarowało ponad 4 500 członków różnych organizacji i stowarzyszeń – przypomina gen. bryg Artur Dębczak, dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej w MON.

Gotowość do wsparcia instytucji i służb państwa zadeklarowało obecnie 4 792 ich członków różnych organizacji i stowarzyszeń, z czego 2 580 to osoby pełnoletnie, 43 to wykształcony personel medyczny, a 183 osób posiada kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. To członkowie m.in. Stowarzyszenia Legia Akademicka, Związku Strzeleckiego „Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza, Związku Strzeleckiego „Strzelec" Józefa Piłsudskiego, FIA, Stowarzyszenia Proobronnego Garda, Combat Alert, Ligi Obrony Kraju, IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, Stowarzyszenia Proobronnego „Bizon" Solec Kujawski, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Obronanarodowa.pl, KS Amator BRATERSTWO.EU.