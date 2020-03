Wojsko uruchamia pomoc psychologów i wspiera policję

Jednocześnie szef MON Mariusz Błaszczak zdecydował o skierowaniu wojska do pomocy policji. Pomoc dotyczy wsparcia w patrolach na przejściach granicznych oraz w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny. Jak zaznacza MON decyzja nie oznacza, że wojsko zostanie użyte, by pilnować porządku w miastach.

We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny.