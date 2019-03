Porwanie w Białymstoku. Szef MSWiA zabrał głos

Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że jest w stałym kontakcie z komendantem policji w sprawie uprowadzenia w Białymstoku.

Dziś rano w Białymstoku doszło do porwania 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Zostały one przemocą wciągnięte do zielonego citroena, który odjechał w kierunku zachodnim. Auto zostało odnalezione puste, pies policyjny nie podjął śladu.

Porwania dokonało dwóch mężczyzn w kominiarkach.

Policja wdrożyła procedurę ChildAlert. Zgodę wydała Komenda Główna Policji. Na trasach dojazdowych do granicy policja ustawiła blokady.

Minister Joachim Brudziński poinformował, że jest w stałym kontakcie z policją. "Wdrożyliśmy procedurę ChildAlert i zapewniam, że wraz z innymi służbami będziemy dożyć do szybkiego zatrzymania sprawców" - napisał szef MSWiA.

Pomimo obecności na #Rada #JHA jestem w stałym kontakcie z komendantem @PolskaPolicja w sprawie uprowadzenia 4 letniej Amelki w Białymstoku z jej matką. Wdrożyliśmy procedurę ChildAlert i zapewniam, że wraz z innymi służbami będziemy dożyć do szybkiego zatrzymania sprawców. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 7 marca 2019

Policja prosi wszystkich, którzy zauważą dziewczynkę ze zdjęcia lub mają informacje na temat miejsca jej pobytu, o kontakt.