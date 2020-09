Tomasz Pietryga: pandemia koronwirusa - w masce absurdu

W walce z koronawirusem rząd, zresztą nie tylko polski, działa trochę po omacku. Nikt jeszcze nie znalazł skutecznego narzędzia, które ograniczy i wyeliminuje zakażenia. A gdy komuś się to uda, zapewne będzie mógł liczyć na Nagrodę Nobla. We wszystkim ważna jest jednak konsekwencja, a tej obecnie brakuje. Założenia ochrony maseczkowej są dziurawe, nielogiczne, w niektórych przypadkach ważniejsze jest bezrefleksyjne wypełnienie formalistycznego obowiązku niż rzeczywiste przekonanie, że jego celem jest ograniczenie ryzyka zakażenia.

Takie przykłady można mnożyć i mnożyć. I niestety to, co powinno z całą powagą chronić, ma skłonność do przekształcania się w groteskę, w której uczestniczą racjonalnie myślący ludzie. Dożyliśmy naprawdę zwariowanych czasów. Gorzej, że do pewnych absurdalnych sytuacji szybko się przyzwyczailiśmy i akceptujemy je, czasem bezrefleksyjnie. Może nam to minie, podobnie jak zaraza.