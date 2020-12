Zabrakło skali na alkomacie dla kierowcy z Mazowsza

Lista przewinień zatrzymanego okazała się jednak dłuższa. Nie miał prawa jazdy, bo nigdy go nie zrobił.

W Wielgolesie w powiecie mińskim funkcjonariusze patrolujący ruch na drodze wojewódzkiej nr 802 zatrzymali do kontroli 29-letniego kierowcę BMW.

Mundurowi od razu zauważyli, że mężczyzna jest pijany. - Funkcjonariusze poddali go badaniu na zawartość alkoholu. Podczas pierwszego badania na urządzeniu zabrakło skali, gdyż pomiar zatrzymał się na 4 promilach i wskazywał że wynik jest wyższy - mówi st. asp. Marcin Zagórski z komendy w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci z kierowcą pojechali do komisariatu policji w Mrozach, gdzie ponownie zbadali mężczyznę na stacjonarnym urządzeniu.Po pewnym czasie udało się ustalić stężenie alkoholu w jego organizmie. Wyniosło ono niemal 3,5 promila.

Okazało się także, że 29-latek nie ma prawa jazdy. - Po prostu nigdy go nie zrobił. Samochód, którym się poruszał zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym, więc policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu do czasu usunięcia usterek technicznych - mówi st. asp. Zagórski.

To nie jedyny rekord nietrzeźwości. Siedem lat temu media donosiły o mieszkańcu Alfredówki na Podkarpaciu, który ustanowił właśnie chyba rekord świata w liczbie promili alkoholu we krwi. Miał ich blisko 14.

Straż miejska znalazła mężczyznę w rowie. Nie można było z nim nawiązać kontaktu. 40-latek, ojciec dwójki dzieci, był nieprzytomny i sinobiały, umierający. Dzięki przewiezieniu go do specjalistycznego szpitala w Rzeszowie, udało się go uratować.