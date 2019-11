Kim są zatrzymani w aferze mafii paliwowej?

Sprawa wyłudzeń VAT w spółce R. tylko z pozoru wydaje się taka jak każda inna. Informacje, które zdobyła „Rzeczpospolita", wskazują, że był to paliwowy interes służb i gangsterów, także z Rosji – wyglądał jak legalny biznes, bo do współpracy zapraszano osoby „ze świecznika". Tak trafił do spółki Maksymilian G. (prawnik i były wiceszef Enei). Miał wprowadzić ją na giełdę. Jak twierdzą osoby związane z Maksymilianem G., miał on nie wiedzieć, że „biznes" z został ustawiony pod wyłudzenia VAT.