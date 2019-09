Szara strefa w hazardzie pod kontrolą

NIK chwali wprowadzenie rejestru zakazanych domen internetowych, do którego trafiają serwisy nielegalnie oferujące polskim graczom gry hazardowe w sieci. Takie domeny „wyławia" wyspecjalizowany pion Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Rejestr jest jawny, prowadzi go Ministerstwo Finansów. W końcu 2018 r. figurowało w nim 5 tys. nielegalnych domen służących do urządzania gier, dziś 7,1 tys., co pokazuje ogromną skalę nielegalnego hazardu w Polsce.

Blokowanie lewych serwisów działa krótko. Po identyfikacji serwis zmienia nazwę i nadal działa. NIK to dostrzega i alarmuje: „Wciąż nierozwiązanym problemem jest zjawisko tzw. domen klonów o nazwach łudząco podobnych do tych wpisanych do Rejestru. Takie »klony« do czasu wpisania ich do Rejestru są dostępne polskim graczom, co obniża jego skuteczność blokowania nielegalnego hazardu" – ocenia Izba i podaje: 47 domen internetowych wpisano do rejestru po upływie od 9 do 57 dni (badano próbkę).