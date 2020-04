Czy podejrzani w sprawie CBA wyjdą „na koronawirusa?”

Warszawski sąd pod koniec marca, uznając argumenty prokuratury, przedłużył Katarzynie G., byłej już kasjerce z CBA , i jej mężowi areszt o trzy miesiące. Mają w nim pozostać do 27 czerwca. Jednak podejrzani już złożyli zażalenia. W jednym wniosków pojawił się argument zagrożenia koronawirusem – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

To nie pierwszy taki przypadek, w którym obrońcy posługują się obawą przed zakażeniem Covid-19 swoich klientów osadzonych w zakładach karnych.

Afera z mankiem w funduszu operacyjnym CBA wybuchła w styczniu, kiedy wyszło na jaw, że cywilna pracownica CBA i jej mąż trafili do aresztu pod zarzutami przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Sprawa wyszła na jaw przypadkiem tuż przed sylwestrem, kiedy po niewykorzystane środki z funduszu operacyjnego przyjechali konwojenci, by je zawieźć do banku. Wtedy okazało się, że kasa jest pusta, a pytana o pieniądze kasjerka miała powiedzieć, że „są święta i zajmuje się dziećmi" (tak podał „Puls Biznesu").