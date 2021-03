Wysłał pogróżki do burmistrza. Na starej fakturze

Kleczew to miasto położone we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Mieszka tam ponad cztery tysiące mieszkańców.

- Był burmistrz złodziej, ale Ty nie jesteś lepszy. Wybraliśmy Cię, bo już nie szło wytrzymać co się działo. Polecałeś się taki super gospodarczy, sumienny i nas oszukałeś" – napisał nadawca listu.

Dalej dodał „Zostawiłeś wokół siebie tych samych oszustów, co byli i to są Twoje rządy. Nie o to chodziło".