Wujec o sporze rządu z SN: U Mrożka to byłoby śmieszne Fotorzepa, Rafał Guz

- Gdyby to było w teatrze, gdyby to była groteska Mrożka to byłoby śmieszne. Ale to rzeczywiście dzieje się w Polsce - mówił w Polsat News Henryk Wujec, w czasach PRL opozycjonista, w III RP poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2010-2015 doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. społecznych. Wujec skomentował w ten sposób podważanie przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę uchwały podjętej przez trzy izby SN ws. statusu sędziów wskazanych przez KRS powołaną przez Sejm poprzedniej kadencji.