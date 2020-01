Jacek Czaputowicz: Autorytet Komisji Weneckiej nie jest wysoki

Jutro dojdzie do spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości. W spotkaniu nie będzie uczestniczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zdaniem wiceministra Michała Wójcika wizytę Komisji Weneckiej trzeba traktować jak wizytę o charakterze prywatnym.



W TVN24 Jacek Czaputowicz tłumaczył, czemu dziś nie doszło do spotkania z żadnym z przedstawicieli rządu. - To nie jest ciało, które zostało zaproszone przez państwo polskie - powiedział.

- Nie robimy z tego problemu. Proszę, Komisja Wenecka podjęła taką decyzję, jest jak najbardziej legalnie. Może rozmawiać w Sejmie, może rozmawiać z tym, kogo zaprosi do rozmów. Natomiast my nie rozmawiamy, bo to nie jest nasz wniosek. Uważamy, że ona tutaj nie ma pozytywnej roli do wypełnienia - dodał.

- Doświadczenia nasze wskazują, że Komisja Wenecka trochę straciła autorytet. Podejmowała pochopne, polityczne opinie - oceni.