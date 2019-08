Sąd: Ryszard Czarnecki ma przeprosić Różę Thun za "szmalcowników"

W lutym 2018 r. stosunkiem głosów 447 do 196 przy 30 wstrzymujących się Czarnecki został w tajnym głosowaniu odwołany ze stanowiska wiceprzewodniczącego PE. Dwa miesiące później europoseł PiS odwołał się w tej sprawie do sądu UE. Jego skarga została oddalona w czerwcu 2019 r.

Za słowa o szmalcownikach Róża Thun wytoczyła Ryszardowi Czarneckiemu proces. Domagała się m.in. przeprosin w mediach oraz przekazania 50 tys. zł na rzecz organizacji "Forum Dialogu" i stowarzyszenia "Dzieci Holokaustu".

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Czarnecki musi przeprosić Thun i przekazać 15 tys. zł na wymienione wyżej organizacje. Wyrok jest nieprawomocny.

Sędzia Karol Smaga ocenił, że nazwanie powódki "szmalcownikiem" naruszyło jej dobre imię. Podkreślił, że realizacja prawa do wolności wypowiedzi nie powinna prowadzić do naruszania dóbr osobistych.

Sędzia przypomniał, że według definicji szmalcownik to człowiek, który pod groźbą zadenuncjowania wymuszał na Żydach lub pomagających im Polakach okup. Zdaniem sądu, Czarnecki nie wykazał, by określenie to było adekwatne do działań Thun.