Kurs dla sędziów w szkole o. Rydzyka. Sąd wyjaśnia

Do prezesów krakowskich sądów rejonowych wysłano zaproszenie na szkolenie organizowane w Toruniu, w prywatnej szkole ojca Tadeusza Rydzyka. Sprawę komentuje rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zaproszenia na szkolenia w czwartek rozesłała prezes krakowskiego Sądu Okręgowego - Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W piśmie do przewodniczących wydziałów w krakowskim SO oraz do prezesów SR okręgu krakowskiego informuje, że szkolenie - realizowane ze środków unijnych - dotyczyć ma "podniesienia kompetencji w zakresie komunikacji i negocjacji", a dotyczy sędziów, asesorów i referendarzy sądowych. Celem szkolenia ma być zaś m.in. "poprawa wizerunku sądu i sędziów oraz działania na rzecz wzrostu zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości".

W październiku 2016 roku toruńska szkoła wygrała organizowany przez resort sprawiedliwości konkurs, do którego zgłosiło się 12 podmiotów, a 10 przeszło drogę formalną.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Górszczyk poinformowała, że zaproszenie zostało rozesłane w standardowej procedurze, a uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne.

Dodaje, że przedstawiona oferta jest "zaproszeniem wskazanej Szkoły do udziału w szkoleniu, a nie zaproszeniem prezesa Sądu Okręgowego do udziału w szkoleniu".

"W analogicznej procedurze jak wskazane wyżej zaproszenie - nie rozróżniając oferentów - są przesyłane oferty szkoleń, które nie rodzą skutków finansowych po stronie sądu" - wyjaśniła rzecznik.