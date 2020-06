Marek Domagalski: Sędzia Igor Tuleya po korzystnym dla niego orzeczeniu SN nadużył wolności słowa

Nie wiem, czy sędzia Tuleya zezwalając mediom na utrwalenie posiedzenia przekroczył swoje uprawnienia, ale usłyszałem werdykt sędziego SN i mam do tego werdyktu respekt. Mogę go oceniać, krytykować, ale jak długo nie zostanie uchylony, tak długo mnie wiąże. Ciekawe, czy wiąże sędziego Tuleję, i czy będzie go wiązać go ewentualne orzeczenie drugiej instancji?

Po tym, jak sędzia SN Jacek Wygoda oddalił wniosek prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej w sprawie podejrzenia o ujawnienie informacji ze śledztwa w trakcie sądowego posiedzenia, sędzia Tuleya powiedział, że w Izbie Dyscyplinarnej SN nie zasiadają sędziowie, a jeśli ktoś "przypadkowo" wydał słuszną decyzję, to nie stanie się sędzią.

Po pierwsze, nie ma żadnego wyroku odbierającego nowym sędziom status sędziego, choć są zastrzeżenia do nowej procedury dyscyplinarnej sędziów. Z drugiej strony są wyroki uznające ich sędziowski status w pełni. Po drugie, nie ma dowodu, by czwartkowe orzeczenie było przypadkowe. Do niekonsekwencji sędziego Tulei dorzucę, że nie uznając tego sądu wysłał do niego dwóch adwokatów. Nie chodzi mi o tego, czy innego sędziego. Chodzi mi o sędziów w ogóle, by mogli cieszyć się szacunkiem nie tylko tych, którzy z nimi sympatyzują, przed nimi wygrywają sprawy, ale także tych, którzy inaczej patrzą na sprawy publiczne, w szczególności reformę sądów. Dyskutujemy o tym zresztą od lat, od lat reformujemy sądy, a poprawy wyrażnej nie ma. Przeciwnie, doszła nam polityka w sprawie sądów i wśród sędziów.