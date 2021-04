Deja vu. Który mamy rok? - Jarosław Gwizdak o pandemicznej legislacji

Konieczny będzie audyt pandemicznej legislacji pod kątem przydatności.

Najpierw wirus zaatakował niektóre sądy. Potem tarcze antykryzysowe wprowadziły sądowy lockdown. Potem odmrażano branże. Potem pokonaliśmy wirusa. Potem zajmowaliśmy się wyborami. Potem znów pokonaliśmy wirusa.

W tym samym czasie toczyły się prace nad szczepionką, a niektóre kraje, nie czekając na jej wynalezienie, zastanawiały się, jak szczepić obywateli. Wkrótce Polska po raz kolejny pokonała wirusa.

Jest wiosna 2021 r. Do czego nam bliżej? Znowu w ofercie mamy kilka opcji. Zmiany prawa ogłasza się nie w Dzienniku Ustaw, ale na konferencjach prasowych. Okoliczności nie skłaniają rządzących do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Kto by się przejmował „najszybszym przywróceniem normalnego funkcjonowania państwa", jak chce tego Konstytucja RP?

Miałem zaszczyt przygotować dla „Forum Idei" Fundacji im. Stefana Batorego, analizę wpływu uchwalanych w tarczach antykryzysowychprzepisów na fu...

