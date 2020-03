Wymogi formalne do zmiany konstytucji

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów (czyli 95), Senat lub prezydent – i mogłaby to uczynić nawet część opozycji. Ale pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 30 dni od dnia przedłożenia projektu Sejmowi. Regulamin Sejmu stanowi też (art. 86i), że drugie czytanie projektu ustawy o zmianie konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż 14. dnia od dnia doręczenia posłom sprawozdania komisji, która rozpatruje projekt tej noweli. Do tego trzeba jeszcze zgody Senatu na projekt zaproponowany przez Sejm, a Senat ma na to 60 dni, więc musiałby go przegłosować ekspresowo. Prace nad tarczą antykryzysową pokazują, że nie jest to proste.

Poniżej dalsza część artykułu