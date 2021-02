Jarosław Gwizdak: Machając siekierą prawa karnego

Powtarzam (zapewne do znudzenia), że do mówienia o prawie konieczny jest inny, niemal całkiem nowy język. Bo ile można mówić i słuchać o prawnie relewantnych zdarzeniach, przesłankach egzoneracyjnych czy depozycjach. Na najnowszy interesujący prejudykat też pewnie przyjdzie jeszcze poczekać, ale grunt, że konstytucja (na razie) nie jest oktrojowana.

Wiadomo, że znajomość pojęć i języka trudnego, często nieznanego, może być świetnie wykorzystana w teleturnieju. Można też wygrać cotygodniową nagrodę za rozwiązanie krzyżówki, a grając w scrabble nie zostać z nadmiarem płytek. Same korzyści.

Zainspirował mnie do poszukiwań (wcale nie do riserczu) dostępny w internecie artykuł profesor Kim Lane Scheppele z Uniwersytetu Princeton „Praworządność w detalu i praworządność w sprzedaży hurtowej" dotyczący wielokrotnie analizowanej i dobrze znanej sprawy rozstrzygniętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sygnatura C 216-18, europejski nakaz aresztowania, Sąd Najwyższy Irlandii, sędzia Donelly – wszyscy to przecież pamiętamy. Cóż tak wyjątkowego jest w artykule sprzed ponad dwóch lat o ważnym wyroku?

Profesor Scheppele zaczyna od porównania praworządności z rynkiem mango, tytuł artykułu nawiązuje do handlu. I to dopiero początek. W jednym z akapitów mamy nawiązanie do starej bluesowej pieśni o... złodzieju drobiu grasującym nocą. „Nie ma tu nikogo, są tylko kurczaki" – miał odpowiedzieć złoczyńca pytany przez zatroskanego gospodarza, czy ktoś kradnie drób. Wątek rabunku w kurniku powraca jako podsumowanie poglądu autorki na orzeczenie TSUE.