Tamtej Ameryki już nie ma

Szybko miało się okazać, że to Polska ma być umiłowanym uczniem zachodniego świata, prymusem w procesie transformacji. Zaangażowanie kolejnych prezydentów USA w polskie sprawy było duże i dotyczyło prawie wszystkiego: uplasowania Polski w Europie, usadowienia w NATO, spraw wewnętrznych. Polityka wobec państw Europy Środkowej, a szczególnie Polski, była jasna: kraje te powinny się zmienić tak, by pasowały do Zachodu. Mieliśmy być jak nasi partnerzy na Zachodzie, a nawet lepsi we wszystkim: niezawisłym sądownictwie, uczciwym przeprowadzaniu wyborów, liberalnej gospodarce itd. A wszystko pod dyskretną osłoną Waszyngtonu, dzięki czemu Moskwa miała trzymać się daleko.