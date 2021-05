Marek Kozubal: Boże, chroń armię przed cenzorem

Przy pomniku ofiar tragedii smoleńskiej po raz kolejny doszło do incydentów z udziałem żołnierzy. Po przepychance z obywatelami siłą odebrali im i zniszczyli wieniec z napisem „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowania fałszywych bohaterów!". Po raz kolejny żołnierze ustawili się w roli cenzora. Do tego posługującego się nieuzasadnioną siłą.

„W związku z tym służba garnizonowa ma obowiązek zapewnienia w jego obrębie porządku oraz reagowania na wszelkie przejawy naruszenia godności i powagi znajdujących się tam miejsc pamięci" – tłumaczy nam oficer DGW. Chociaż twierdzi on, że wojsko nie łamie prawa, niewątpliwie omija pewne zasady, co najmniej narażając się na śmieszność oraz zarzut upolitycznienia. Obserwujemy bowiem, że armia wykorzystywana jest przez PiS do bieżącej polityki. Błaszczak nie miał oporów, aby wprowadzać do jednostek wojskowych kandydatów PiS przed wyborami po to, aby zrobili sobie zdjęcie z żołnierzami. Z wizytą w śląskiej brygadzie WOT gościła np. Jadwiga Wiśniewska. Kilka miesięcy temu pododdziały żandarmerii pilnowały razem z narodowcami kościołów.