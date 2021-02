Michał Szułdrzyński: Ustawa na korzyść dezinformacji

Zła jest taka, że autorzy ustawy widzą zagrożenie zupełnie nie tam, gdzie ono rzeczywiście leży. Lekiem na zło ma być powołanie Rady Wolności Słowa, która będzie nakładać nawet 50 mln zł kary na platformy społecznościowe, które będą usuwały treści zgodne z polskim prawem, lub nie będą usuwać tych, które są przestępcze. Sęk w tym, że istnieje mnóstwo spraw, które są zgodne z prawem, ale równocześnie dramatycznie psują debatę publiczną. Algorytmy prowadzą do polaryzacji społecznej i politycznej, do radykalizacji postaw czy szerzenia teorii spiskowych. Facebook usunął ostatnio miliony kont związanych z grupą QAnon, które kolportowały teorie spiskowe, np. o tym, że w USA rządzi spisek sił zła, z którym walkę podjął Donald Trump. Opowiadanie bzdur o tym, że światem rządzą tajne siły, nie jest w Polsce przestępstwem, a więc zgodnie z logiką przyjętą przez resort sprawiedliwości Facebookowi nie wolno byłoby zamknąć polskiego odpowiednika QAnon.

W 2016 r. rosyjski wywiad włamał się do komputerów sztabu Hillary Clinton, informacje ujawnił następnie WikiLeaks, co przyczyniło się do porażki Clinton w wyborach. By uniemożliwić wpływanie przez Rosjan na amerykańską politykę, Twitter wprowadził zasadę zabraniającą tzw. hack & leak, czyli umieszczania w serwisie informacji pochodzących z działań hakerskich.