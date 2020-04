Witold Waszczykowski: Przywódca pilnie poszukiwany

Powszechnie się sądzi, że Światowa Organizacja Zdrowia, agencja ONZ, nie zdała egzaminu. Ciężkie oskarżenia o spóźnione reakcje i sprzyjanie chińskiej narracji kierowane są pod adresem szefa WHO. USA zawiesiły finansowanie tej agencji. Podobne głosy pojawiają się w Europie. Dostało się Unii, jej głównym instytucjom i biurokratom. Ursula von der Leyen została zmuszona do publicznego bicia się w pierś i przepraszania za spóźnioną reakcję. Unia podjęła bieżące działania, ale nie ma decyzji o długofalowych działaniach przeciwstawienia się spodziewanej recesji gospodarczej.

W Berlinie trwa wyczekiwanie co do przyszłości Angeli Merkel i całego systemu politycznego w Niemczech. W bogatym Paryżu protestanci krzyczą do Emmanuela Macrona, że są głodni. Włosi i Hiszpanie liczą już ofiary w dziesiątkach tysięcy. Europejscy ekonomiści są sparaliżowani sporem o euroobligacje. Europejskie stolice próbują monitorować rozwój sytuacji w odległych państwach azjatyckich. Jednak czy to ze względów ustrojowych, czy ideologicznych nie są to wzory do naśladowania w Europie.