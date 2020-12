Wotum niewygodne dla Kaczyńskiego

9 grudnia, jak wynika z porządku obrad Sejmu umieszczonego na stronie parlamentu, posłowie zajmą się wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera i koordynatora ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Wnioskodawcy oskarżają wicepremiera o doprowadzenie do protestów społecznych w związku z wyrokiem TK ws. aborcji, zwracając uwagę, że „wśród sędziów znajdujących się w składzie orzekającym 12 spośród 13 zawdzięcza swoje stanowisko głosom rządzącej większości posłów PiS" – jak czytamy we wniosku.

Od głosu prawdopodobnie wstrzymają się politycy Kukiz'15. Paweł Kukiz mówi nam: - Opozycja chciała, żeby Kaczyński wszedł do rządu i był odpowiedzialny za współrządzenie, a kiedy już to zrobił, chcą go dymisjonować. To są kpiny, farsa i schizofrenia. W Sejmie jest potrzebny psychiatra.-