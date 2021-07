Powrót do szkół. Rząd szykuje 100 tys. termometrów

Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązało dyrektorów szkół do takiej modyfikacji programu nauczania, by zawierał on treści dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych.

Ponadto wszystkie szkoły mają otrzymać środki ochrony osobistej, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Trafi do nich również 100 tys. termometrów.

Są to m.in.stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury - ich zakup pozostaje w gestii Rządowej Agencji rezerw Strategicznych, będą trafiac do szkół na podstawie wniosków.

"Od lutego mogli rejestrować się na szczepienie. Łącznie zgłosiło się ok. 590 tys. osób. Dwie dawki preparatu przyjęło 474 312 pracowników systemu oświaty, a na uczelniach – 67 410. Do tej liczby należy dodać nauczycieli, którzy zaszczepili się indywidualnie. Szacujemy, że w sumie ok. 70 proc. ogółu nauczycieli jest zaszczepionych" - kończy MEiN. I zachęca do szczepień.