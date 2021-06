Sejm odrzucił wnioski o odwołanie Mariusza Kamińskiego, Jacka Sasina i Michała Dworczyka

Głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. - Wybory i wybory prezydenckie, to obowiązek konstytucyjny. A jeżeli ktoś wtedy nie dopełnił jakichś obowiązków, to są to przede wszystkim samorządy, na których ciążyły bardzo specyficznie określone obowiązki i braki ich wypełnienia groził anarchią, chaosem, niewykonaniem konstytucji - powiedział.

- Żądacie państwo mojej dymisji, bo wedle was nie wykonałem nielegalnej waszym zdaniem decyzji premiera. Sami przyznajcie, że jest to kompletny nonsens - odpowiedział Kamiński.

Wnioski o wotum nieufności wobec trzech ministrów złożył klub Koalicji Obywatelskiej. Była to reakcja na raport Najwyższej Izby kontroli w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, które nie doszły do skutku.

Opozycja: Sasin działał bezprawnie

Wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera Jacka Sasina prezentował szef klubu KO Cezary Tomczyk.

- Ten rząd jest symbolem marnotrawstwa, jest symbolem partactwa, ale jest też symbolem korupcji. Dlaczego korupcji? Dlatego, że pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych odpowiada za każdego nominata partyjnego, który zasiada w spółkach Skarbu Państwa - powiedział.

- W normalnym państwie Sasin zasiadłby na ławie oskarżonych dlatego, że wydał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Panie ministrze, mówią o panu odwrócony Midas. Wszystko, czego pan dotknie na pewno nie zamienia się w złoto - kontynuował.

– Akt oskarżenia powinien być odczytany przed niezawisłym sądem, przez niezależnego prokuratora. Tak byłoby w każdym demokratycznym państwie. W każdy demokratycznym państwie, po tym co się stało w Polsce, po wyborach, które się nie odbyły, ta sprawa stanęłaby przed sądem. Mamy szereg zarzutów, wybory to tylko jeden z nich - dodał.

Szefa MAP bronił Marek Suski. - Mamy do czynienia z wnioskiem politycznym, a gdy słuchaliśmy uzasadnienia to odnosiłem wrażenie, że nie jest to wniosek poważny. Wystąpienie było raczej w charakterze kabaretu a nie poważnej debaty - mówił.

- Ten wniosek jest absurdalny a minister Jacek Sasin bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich zadań i należy go pozostawić na tym stanowisku. Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwko temu idiotycznemu wnioskowi - dodał.

Za zarządzanie aktywami państwowymi Sasinowi podziekował premier. - Bardzo ciekawe, w oparciu o co ten wniosek sformułowała PO. Dużo się mówi ostatnio, że jest u was kryzys przywództwa. Ale nie sądziłem, że przywołacie tutaj na pomoc Mariana Banasia - powiedział.

- Rozumiem, że jest to efekt tej samej waszej polityki, aby robić to, co jest przeciw PiS. Jakby sam Belzebub wystąpił przeciwko nam, to byście go przywitali jak brata zapewne - dodał.

Sasin z mównicy sejmowej powiedział, ze uzasadnienie wniosku opozycji rozmija się z jego treścią. - Stawiacie zarzut mnie, że nie odbyły się wybory, a to wy odpowiadacie za to, że zostały wydane pieniądze, bo zablokowaliście te wybory - powiedział.