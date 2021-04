Wiceszef MSZ o Funduszu Odbudowy: Pracujemy nad Solidarną Polską

- W sprawach krajowych często się ostro spieramy, to jest naturalne, konflikt jest istotą polityki. Ale są takie tematy, które powinny ponad podziałami wszystkich łączyć. I Fundusz Odbudowy jest takim tematem, Polska może otrzymać największe pieniądze w historii - mówił Jabłoński.

- Pracujemy nad nimi - mówił jednocześnie o Solidarnej Polsce Jabłoński, który wyraził nadzieję, że partię Zbigniewa Ziobry uda się przekonać do poparcia Funduszu Odbudowy.

- Jeśli będą trwać w tym sprzeciwie, to w końcu dojdzie do głosowania mimo ich sprzeciwu - dodał jednocześnie.

- To są sprawy, które powinny nas wszystkich łączyć. Ta koalicja dla Polski powinna być jak najszersza. Taka jednorazowa koalicja powinna powstać - mówił przekonując, że za Funduszem Odbudowy powinna też zagłosować cała opozycja - od Lewicy po Konfederację.

- Ja tego raportu nie znam w całości - mówił z kolei Jabłoński pytany na to co MSZ zrobi z raportem podkomisji Antoniego Macierewicza, z którego wynika, że do katastrofy smoleńskiej doszło w wyniku wybuchu ładunku wybuchowego na pokładzie samolotu, który wcześniej podłożono na terenie Rosji.

- Ja się zamierzam w tej kwestii wypowiadać, gdy poznam cały raport - dodał.

- Gdyby nie popełniono tego monstrualnego błędu w pierwszych dniach po katastrofie polegającego na oddaniu pełnej kontroli nad śledztwem Rosjanom, mielibyśmy zupełnie inną sytuację - zaznaczył.