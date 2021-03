Koronawirus. Kiedy dzieci wrócą do szkół? Minister edukacji podaje termin

Jeśli fala ta zostanie opanowana wówczas - jak mówił minister - "jest możliwy powrót do nauczania stacjonarnego w perspektywie poświątecznej, czyli półtora miesiąca".

Minister edukacji podkreślił, że jego resort "jest przygotowany na taki wariant".

Czarnek przypomniał, że m.in. po to, aby umożliwić jak najszybszy powrót uczniów do nauki stacjonarnej, przeprowadzono szczepienia nauczycieli (szczepieni byli w tym samym czasie co seniorzy).