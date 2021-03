Kosiniak-Kamysz: Premier ma szkodników na pokładzie

Koalicja Obywatelska i Koalicja Polska zwróciły się do rządu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, na którym miałaby odbyć się debata w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

- Dzisiaj Unia Europejska daje nowe narzędzia na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego, ale żeby te narzędzia uruchomić potrzebna jest obiektywna rzeczowa dyskusja, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie - przekonywał we wtorek Borys Budka.

W odpowiedzi rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że takie działanie to propozycja polexitu.

- Nic o nas bez nas. Rząd się kłóci, to jest rząd podzielonej prawicy, pokłóconej prawicy, nie mają większości dla tego programu, więc my mówimy: jesteśmy gotowi ten program poprzeć, ale nie w ciemno, nie kupimy kota w worku – tłumaczył w rozmowie z TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Chciałem to wytłumaczyć, bo za chwilę będą te fake newsy w telewizji reżimowo-propagandowej, że my chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, te banialuki będą opowiadać. Więc trzeba powiedzieć: my chcemy pieniędzy europejskich dla Polski, ale chcemy, żeby były rzetelnie wydawane - dodał.