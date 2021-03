Müller: Szczepienia rządu poza kolejką? Nie ma takich planów

Na pytanie o możliwość wprowadzenia lockdownu o charakterze ogólnopolskim, rzecznik rządu odpowiedział, że obostrzenia, "faktycznie obostrzenia są rozważane", ale o charakterze powiatowy czy wojewódzkim.



Czy rząd zostanie zaszczepiony poza kolejnością? - Nie ma takich planów - stwierdził rzecznik, choć przyznał, że Rada Medyczna przy premierze taki wniosek złożyła. - Ale wszyscy wiemy, z jaką reakcją społeczną by się to spotkało - skwitował Müller.



Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Chin o ewentualnych dostawach szczepionek z tego kraju. Nie rekomenduje ich minister zdrowia Adam Niedzielski. Rzecznik rządu wyjaśnił, że chodziło o dostępność wspomnianej szczepionki, kiedy lub jeśli zostanie zaakceptowana do użytku przez Europejską Agencję Leków.



Pytany o spodziewaną dziś liczbę zakażeń Piotr Müller stwierdził, że "stuprocentowo pewne jest", że będzie wyższa niż przed tygodniem.